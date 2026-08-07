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07 августа 2026, 08:59

На Харьковщине из-за обстрелов РФ погибли два человека, еще 18 ранены

07 августа 2026, 08:59
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Фото: Харьковская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по 21 населенному пункту Харьковской области

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрелов погибли два человека, еще 18 жителей получили ранения.

В городе Лозовая погибли мужчины в возрасте 53 и 50 лет. Еще 11 человек пострадали. В Балаклее ранения получили женщины 20, 77 и 53 лет и мужчины 22 и 84 лет. В Дергачах травмирован 74-летний мужчина, а в поселке Шевченково – 49-летний.

Для атак по Харьковщине российские войска применили различные виды вооружения: две ракеты, три управляемых авиабомба, беспилотник типа "Герань-2", два БпЛА типа "Молния", девять FPV-дронов, а также 33 беспилотника, тип которых устанавливается.

В результате обстрелов повреждены объекты гражданской инфраструктуры в нескольких районах области:

  • В Богодуховском районе повреждены электросети, дошкольное учреждение, комбайн, автомобиль, частный дом и теплица.
  • В Купянском районе получили повреждения частные дома, административное здание, магазин, автомобили, хозяйственные постройки и гараж.
  • В Изюмском районе повреждены учебное заведение, амбулатория, многоквартирные и частные дома, магазин, гаражи, админздание, сельскохозяйственная техника, поле пшеницы и грузовик.
  • В Харьковском районе повреждены магазины, частные дома, электросети, здания и многоквартирный дом.
  • В Лозовском районе в результате атак повреждены железнодорожная инфраструктура, киоск, автомобиль, зернохранилище, частные дома и поле пшеницы.
  • В Чугуевском районе зафиксированы повреждения гражданского предприятия.

Напомним, в течение суток российские войска нанесли 997 ударов по 56 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак ранения получили десять человек.

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