На Харьковщине из-за обстрелов РФ погибли два человека, еще 18 ранены
За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по 21 населенному пункту Харьковской области
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, в результате обстрелов погибли два человека, еще 18 жителей получили ранения.
В городе Лозовая погибли мужчины в возрасте 53 и 50 лет. Еще 11 человек пострадали. В Балаклее ранения получили женщины 20, 77 и 53 лет и мужчины 22 и 84 лет. В Дергачах травмирован 74-летний мужчина, а в поселке Шевченково – 49-летний.
Для атак по Харьковщине российские войска применили различные виды вооружения: две ракеты, три управляемых авиабомба, беспилотник типа "Герань-2", два БпЛА типа "Молния", девять FPV-дронов, а также 33 беспилотника, тип которых устанавливается.
В результате обстрелов повреждены объекты гражданской инфраструктуры в нескольких районах области:
- В Богодуховском районе повреждены электросети, дошкольное учреждение, комбайн, автомобиль, частный дом и теплица.
- В Купянском районе получили повреждения частные дома, административное здание, магазин, автомобили, хозяйственные постройки и гараж.
- В Изюмском районе повреждены учебное заведение, амбулатория, многоквартирные и частные дома, магазин, гаражи, админздание, сельскохозяйственная техника, поле пшеницы и грузовик.
- В Харьковском районе повреждены магазины, частные дома, электросети, здания и многоквартирный дом.
- В Лозовском районе в результате атак повреждены железнодорожная инфраструктура, киоск, автомобиль, зернохранилище, частные дома и поле пшеницы.
- В Чугуевском районе зафиксированы повреждения гражданского предприятия.
Напомним, в течение суток российские войска нанесли 997 ударов по 56 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак ранения получили десять человек.