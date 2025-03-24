Появилось полное видео убийства Ганула в Одессе

фото: иллюстративное

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-сообщество Х*** Одесса.

На кадрах видно, как мужчина уже ранен, убегает от стрелка и падает. Затем стрелок подходит и добивает контрольным в голову.

Напомним, 14 марта около 10:30 полиция получила сообщение о том, что мужчина застрелил прохожего в Приморском районе Одессы. Убитым оказался одесский активист Демьян Ганул. Стрелец скрылся с места преступления, но его фото с камер наблюдения распространила полиция.

Ранее президент Чехии прокомментировал масштабные удары РФ после поездки в Одессу.