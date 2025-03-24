Появилось полное видео убийства Ганула в Одессе
В сети появилось полное видео убийства активиста Демьяна Ганула в Одессе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-сообщество Х*** Одесса.
На кадрах видно, как мужчина уже ранен, убегает от стрелка и падает. Затем стрелок подходит и добивает контрольным в голову.
Напомним, 14 марта около 10:30 полиция получила сообщение о том, что мужчина застрелил прохожего в Приморском районе Одессы. Убитым оказался одесский активист Демьян Ганул. Стрелец скрылся с места преступления, но его фото с камер наблюдения распространила полиция.
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