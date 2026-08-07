Фото: полиция

В Деснянском районе столицы полицейские задержали местного жителя за поджог мотоцикла

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Происшествие случилось на Лесном проспекте, где возле многоэтажки загорелся мотоцикл Suzuki.

Оперативники установили личность причастного. Как выяснили следователи, мужчина пытался открыть багажный отсек чужого мотоцикла и поджег его зажигалкой, чтобы добраться до содержимого. Огонь быстро охватил все транспортное средство.

Правоохранители задержали 38-летнего фигуранта и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 194 УК Украины (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества). Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Подольском районе Киева правоохранители задержали мужчину за поджог автомобиля психолога одной из общественных организаций. Фигурантом оказался бывший пациент потерпевшего, который был недоволен его работой.