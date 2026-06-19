За вбивство одеського активіста військовий отримав довічне ув'язнення

Фото: Прокуратура України

Приморський районний суд Одеси визнав військовослужбовця винним у вбивстві відомого громадського активіста Дем'яна Ганула та призначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Також засудженого позбавили військового звання "старший лейтенант"

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік скоїв злочин на замовлення куратора, пов'язаного зі спецслужбами РФ. В центрі Одеси засуджений застрелив 31-річного активіста. Від отриманих поранень потерпілий загинув на місці.

За даними прокурорів, наприкінці 2024 року військовослужбовець отримав через месенджер пропозицію працевлаштування в одному з правоохоронних органів. Умовою було виконання так званого "перевірочного завдання" – вбивства людини.

Для підготовки злочину чоловік самовільно залишив військову частину, прибув до Одеси, орендував житло, незаконно придбав зброю та тривалий час стежив за жертвою.

Після скоєння вбивства він зв’язався із замовником, однак той повідомив, що нібито ліквідовано "не ту особу", та наказав переховуватися. Того ж дня правоохоронці встановили місцеперебування підозрюваного та затримали його в орендованій квартирі.

Розслідування щодо замовника злочину, який, за версією слідства, діяв в інтересах російських спецслужб, триває в окремому кримінальному провадженні.

Нагадаємо, що 14 березня 2025 року в Одесі застрелили активіста Дем'яна Ганула. Правоохоронці менш ніж за 5 годин затримали вбивцю. У помешканні, де він переховувався, також знайшли зброю. Пізніше стало відомо, що стрілок був 47-річним дезертиром.