Иллюстративное фото: из открытых источников

Днем 5 августа на берегу реки Удай в селе Скибинцы Лубенского района обнаружили женщину без признаков жизни

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правоохранители установили личность погибшей – ею оказалась 45-летняя местная жительница. Для выяснения точной причины ее смерти назначена судмедэкспертиза.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Обстоятельства и причины трагедии устанавливает следствие.

Напомним, 25 июля в Винницкой области во время рыбалки утонули двое мужчин. Вероятной причиной трагедий стало пренебрежение правилами безопасности на воде.