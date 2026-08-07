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07 августа 2026, 09:15

НАТО в 2026 году предоставит Украине 70 млрд евро на оружие, помощь и обучение

07 августа 2026, 09:15
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Государства-члены НАТО в этом году предоставит Украине 70 миллиардов евро на военное оборудование, помощь и подготовку военнослужащих. По меньшей мере, такую же сумму планируют направить и в 2027 году

Об этом сообщил Генеральный штаб Украины, передает RegioNews.

В Альянсе отметили, что страны НАТО остаются едиными в поддержке Украины в защите ее свободы, суверенитета и территориальной целостности.

Украинские военнослужащие проходят подготовку по разным направлениям. В частности, по тактике ведения боя, медицинской помощи и противовоздушной обороны.

"Теперь Украина имеет единый координационный механизм поддержки. Мы имеем необходимые возможности, экспертизу, обеспечиваем обучение, техническое обслуживание, поставку оборудования и поддержку украинских сил, чтобы они могли сосредоточиться на непосредственных боевых действиях", – заявил заместитель командующего Специальной миссией НАТО по поддержке безопасности и подготовки для Украины (NSATU) генерал-майор Майк Келлер.

Капитан вооруженных сил Норвегии Петтер отметил, что главная цель партнеров – повысить уровень подготовки украинских военных.

"Именно они сейчас воюют, а не мы. Мы делаем абсолютно все, что можем, чтобы повысить уровень подготовки солдат", – сказал он.

В НАТО заявляют, что поддержка Украины будет продолжаться, в частности, через поставки вооружения, обучение военных и координацию международной помощи.

Напомним, Европейский Союз направит Украине 1,4 млрд евро, полученных от доходов из замороженных российских активов. Средства будут направлены на усиление обороноспособности и укрепление устойчивости страны.

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