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07 августа 2026, 08:24

Трамп о Patriot для Украины: "Нам и самим нужны ракеты"

07 августа 2026, 08:24
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Фото: из открытых источников
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Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден предоставил Украине значительный объем военной помощи

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Овальном кабинете, передает RegioNews.

Среди других прозвучал и вопрос о ракетах большой дальности для Украины, в частности для комплексов Patriot.

"Зеленский говорит, что его страна отчаянно нуждается в ракетах большой дальности или ракетах к батареям Patriot", – прозвучало в вопросе журналиста.

В ответ Трамп заявил: "Нам и самим нужны ракеты. Байден дал ему так много, Байден дал ему боеприпасы на сумму 300 миллиардов долларов".

Как известно, ранее Украина неоднократно обращалась к партнерам с просьбой усилить противовоздушную оборону, в частности, предоставить дополнительные ракеты для систем Patriot на фоне российских ракетных атак.

Напомним, 28 июля в Овальном кабинете состоялась встреча Зеленского с Трампом – украинский президент назвал переговоры "хорошей встречей" и обсудил с американским коллегой лицензии на производство перехватчиков для Patriot.

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