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14 марта 2025, 19:43

Убитый в Одессе активист просил личную охрану – что говорят в полиции

14 марта 2025, 19:43
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Фото: СБУ
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В Нацполиции прокомментировали задержание убийцы активиста Демьяна Ганула в Одессе. По словам правоохранителей, сейчас проверяют все мотивы

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, передает RegioNews.

По словам Ивана Выговского, мужчину, убившего активиста в Одессе, задержали менее чем за 5 часов. Для задержания стражи порядка ввели специальную операцию, чтобы перекрыть возможные пути ухода подозреваемого из города.

Также сообщается, что ранее погибший обращался к предоставлению личной охраны. Однако это касалось иного случая. Тогда организатор заказного убийства был задержан. После этого, по словам главы Нацполиции, обращений о предоставлении охраны от активиста не поступало.

Что касается задержанного убийцы, это 47-летний военнослужащий, с февраля прошлого года находившийся в раскуше за самовольное уход от воинской части. Во время обыска у него обнаружили пистолет (вероятно, которым он и убил активиста), а также гранаты.

"Мы проверяем все мотивы версии его совершения, не исключаем и российский след", – сообщил Выговский.

Напомним, утром 14 марта в Одессе застрелили активиста Демьяна Ганула. Впоследствии правоохранители задержали убийцу "по горячим следам". В доме, где он скрывался, также нашли оружие.

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