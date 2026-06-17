На Днепропетровщине мужчина за деньги снимал здание ТЦК

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Покровский городской суд Днепропетровской области признал местного жителя виновным в распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины. Оказалось, что он за деньги снимал на камеру здание ТЦК

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, мужчина в Telegram согласился на предложение знакомого и связался с лицом, платившим деньги за сведения о местах пребывания украинских военных.

В частности, он скрыто делал фото, проходя мимо здания ТЦК и СП. Затем он отправил заказчику фотографии, на которых цифрами обозначил расположение кабинетов — начальника, лица, оформляющего мобилизованных граждан Украины, кабинет медсестры, столовую и кабинет чиновника, который на похоронных мероприятиях погибших военнослужащих Украины выдает посмертные награды.

Впоследствии он сфотографировал и другое здание. За "выполнение задач" мужчина получил 5500 гривен. Сразу после задержания он заключил соглашение с прокуратурой и признал вину.

Суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее СБУ в Днепре разоблачила владелицу местного Телеграмм-канала, которая распространяла координаты украинских защитников.