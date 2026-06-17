Передала оккупантам картины Айвазовского: экс-директору музея из Мариуполя объявили подозрение

Фото: Прокуратура Украины

Бывшему директору Мариупольского краеведческого музея сообщено о подозрении в содействии незаконному присвоению российскими оккупантами уникальных произведений искусства из музейных фондов

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, речь идет о пяти оригинальных полотнах Ивана Айвазовского, Архипа Куинджи и Григория Калмыкова общей стоимостью более 26 млн грн.

Правоохранители установили, что в начале полномасштабного вторжения РФ подозреваемая, имея доступ к музейному хранилищу, незаконно завладела картинами, хранившимися в Художественном музее имени Архипа Куинджи. Сначала она перевезла их в свое жилье, а затем передала представителям оккупационной администрации.

Среди похищенных произведений – картина Ивана Айвазовского "У берегов Кавказа", работы Архипа Куинджи "Красное мероприятие", "Осень. Крым" и "Эльбрус", а также полотно Григория Калмыкова "Куинджи кормит голубей".

В дальнейшем культурные ценности были вывезены в так называемый "донецкий республиканский художественный музей" и незаконно внесены в русский реестр музейных ценностей.

Бывшему директору заочно уведомлено о подозрении по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, бывший украинский правоохранитель, после начала полномасштабного вторжения перешедший на сторону врага и занявший руководящий пост в оккупационной администрации Мариуполя получил подозрение. Более двух лет он подписал 39 решений о взятии на учет квартир и домов местных жителей как якобы "бесхозяйного имущества".