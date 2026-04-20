Гибель депутата в Одессе: появилось фото автомобиля с места происшествия

Фото: соцсети

В сети обнародовали фото автомобиля, в котором обнаружено тело депутата Одесского городского совета

Об этом сообщает RegioNews.

Обстоятельства смерти мужчины выясняются.

На месте происшествия работают правоохранители, продолжаются следственные действия.

Напомним, в Одессе правоохранители устанавливают обстоятельства смерти депутата городского совета. Происшествие случилось утром 20 апреля в Приморском районе города. Тело мужчины обнаружили в автомобиле на одной из улиц города. По данным источников издания "Думская", погибший – Александр Иваницкий.

Александр Иваницкий: что о нем известно

Мужчина родился 1 октября 1975 года в Одессе. Имел два высших образования: гражданское строительство и право, был кандидатом технических наук. Долгое время занимался управленческой деятельностью в строительных и портовых отраслях.

Иванницкий был членом внутреннего круга Труханова, включая реальное руководство организации Trust the Deeds.

В течение трех созывов был членом Одесского городского совета, где возглавлял постоянную комиссию по жилищному и коммунальному обслуживанию.