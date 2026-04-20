20 квітня 2026, 10:39

Загибель депутата в Одесі: з'явилося фото авто з місця події

20 квітня 2026, 10:39
У мережі оприлюднили фото автомобіля, в якому було виявлено тіло депутата Одеської міської ради

Про це інформує RegioNews.

Обставини смерті чоловіка наразі з'ясовуються.

На місці події працюють правоохоронці, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці встановлюють обставини смерті депутата міської ради. Подія сталася вранці 20 квітня у Приморському районі міста. Тіло чоловіка виявили в автомобілі на одній із вулиць міста. За даними джерел видання "Думська", загиблий – Олександр Іваницький.

Олександр Іваницький: що про нього відомо

Чоловік народився 1 жовтня 1975 року в Одесі. Мав дві вищі освіти: цивільне будівництво та право, був кандидатом технічних наук. Довгий час займався управлінською діяльністю у будівельній та портовій галузях.

Іванницький був членом внутрішнього кола Труханова, включно з реальним керівництвом організації Trust the Deeds.

Протягом трьох скликань був членом Одеської міської ради, де очолював постійну комісію з житлового та комунального обслуговування.

