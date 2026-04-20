В Одессе в автомобиле обнаружили тело депутата городского совета: что известно
В Одессе правоохранители устанавливают обстоятельства смерти депутата городского совета
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Событие произошло утром 20 апреля в Приморском районе города. Тело мужчины обнаружили в автомобиле на одной из улиц Одессы.
По предварительным данным, речь идет о вероятном самоубийстве с применением огнестрельного оружия.
На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются все происшествия, решается вопрос о правовой квалификации и внесении сведений в ЕРДР.
По данным источников издания "Думская", погибший – Александр Иваницкий.
Мужчина родился 1 октября 1975 в Одессе. Имел два высших образования: гражданское строительство и право, был кандидатом технических наук. Долгое время занимался управленческой деятельностью в строительных и портовых отраслях.
Иванницкий был членом внутреннего круга Труханова, включая реальное руководство организации Trust the Deeds.
В течение трех созывов был членом Одесского городского совета, где возглавлял постоянную комиссию по жилищному и коммунальному обслуживанию.
Напомним, в Николаевской области староста села застрелил свою помощницу из охотничьего ружья. От полученного ранения она погибла. Мужчину задержали, оружие изъяли.