20 апреля 2026, 09:30

В Одессе в автомобиле обнаружили тело депутата городского совета: что известно

Иллюстративное фото: из открытых источников
В Одессе правоохранители устанавливают обстоятельства смерти депутата городского совета

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Событие произошло утром 20 апреля в Приморском районе города. Тело мужчины обнаружили в автомобиле на одной из улиц Одессы.

По предварительным данным, речь идет о вероятном самоубийстве с применением огнестрельного оружия.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются все происшествия, решается вопрос о правовой квалификации и внесении сведений в ЕРДР.

По данным источников издания "Думская", погибший – Александр Иваницкий.

Мужчина родился 1 октября 1975 в Одессе. Имел два высших образования: гражданское строительство и право, был кандидатом технических наук. Долгое время занимался управленческой деятельностью в строительных и портовых отраслях.

Иванницкий был членом внутреннего круга Труханова, включая реальное руководство организации Trust the Deeds.

В течение трех созывов был членом Одесского городского совета, где возглавлял постоянную комиссию по жилищному и коммунальному обслуживанию.

Напомним, в Николаевской области староста села застрелил свою помощницу из охотничьего ружья. От полученного ранения она погибла. Мужчину задержали, оружие изъяли.

Одесса полиция самоубийство авто депутат горсовет
