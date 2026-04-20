В Одессе в автомобиле обнаружили тело депутата городского совета: что известно

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Событие произошло утром 20 апреля в Приморском районе города. Тело мужчины обнаружили в автомобиле на одной из улиц Одессы.

По предварительным данным, речь идет о вероятном самоубийстве с применением огнестрельного оружия.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются все происшествия, решается вопрос о правовой квалификации и внесении сведений в ЕРДР.

По данным источников издания "Думская", погибший – Александр Иваницкий.

Мужчина родился 1 октября 1975 в Одессе. Имел два высших образования: гражданское строительство и право, был кандидатом технических наук. Долгое время занимался управленческой деятельностью в строительных и портовых отраслях.

Иванницкий был членом внутреннего круга Труханова, включая реальное руководство организации Trust the Deeds.

В течение трех созывов был членом Одесского городского совета, где возглавлял постоянную комиссию по жилищному и коммунальному обслуживанию.

