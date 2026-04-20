На Львовщине Audi вылетел с дороги, опрокинулся и сгорел

Фото: Национальная полиция

Во Львовском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого загорелся и полностью сгорел автомобиль. Обошлось без пострадавших

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Авария произошла в воскресенье, 19 апреля, около 18:20 на автодороге "Львов-Самбор-Ужгород".

По предварительным данным, автомобиль Audi Q8 под управлением 26-летнего иностранца, временно проживающего во Львове, столкнулся с легковушкой Seat, за рулем которой находилась 30-летняя жительница Львовщины.

После столкновения Audi, двигаясь по инерции, выехал за пределы дороги, опрокинулся, загорелся и полностью сгорел. На месте работали спасатели ГСЧС.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

По факту происшествия будет составлен административный протокол по ст. 124 КУоАП.

