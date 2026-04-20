20 квітня 2026, 09:30

В Одесі в автомобілі виявили тіло депутата міської ради: що відомо

20 квітня 2026, 09:30
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
В Одесі правоохоронці встановлюють обставини смерті депутата міської ради

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що подія сталася вранці 20 квітня у Приморському районі міста. Тіло чоловіка виявили в автомобілі на одній із вулиць Одеси.

За попередніми даними, йдеться про ймовірне самогубство із застосуванням вогнепальної зброї.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Встановлюються всі обставини події, вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до ЄРДР.

За даними джерел видання "Думська", загиблий – Олександр Іваницький.

Чоловік народився 1 жовтня 1975 року в Одесі. Мав дві вищі освіти: цивільне будівництво та право, був кандидатом технічних наук. Довгий час займався управлінською діяльністю у будівельній та портовій галузях.

Іванницький був членом внутрішнього кола Труханова, включно з реальним керівництвом організації Trust the Deeds.

Протягом трьох скликань був членом Одеської міської ради, де очолював постійну комісію з житлового та комунального обслуговування.

Нагадаємо, на Миколаївщині староста села застрелив свою помічницю з мисливської рушниці. Від отриманого поранення вона загинула. Чоловіка затримали, зброю вилучили.

