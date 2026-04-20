В Одесі в автомобілі виявили тіло депутата міської ради: що відомо
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що подія сталася вранці 20 квітня у Приморському районі міста. Тіло чоловіка виявили в автомобілі на одній із вулиць Одеси.
За попередніми даними, йдеться про ймовірне самогубство із застосуванням вогнепальної зброї.
На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Встановлюються всі обставини події, вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до ЄРДР.
За даними джерел видання "Думська", загиблий – Олександр Іваницький.
Чоловік народився 1 жовтня 1975 року в Одесі. Мав дві вищі освіти: цивільне будівництво та право, був кандидатом технічних наук. Довгий час займався управлінською діяльністю у будівельній та портовій галузях.
Іванницький був членом внутрішнього кола Труханова, включно з реальним керівництвом організації Trust the Deeds.
Протягом трьох скликань був членом Одеської міської ради, де очолював постійну комісію з житлового та комунального обслуговування.
Нагадаємо, на Миколаївщині староста села застрелив свою помічницю з мисливської рушниці. Від отриманого поранення вона загинула. Чоловіка затримали, зброю вилучили.