На Николаевщине староста села застрелил свою помощницу из охотничьего ружья
Полиция расследует убийство женщины в Баштанском районе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Предварительно установлено, что староста одного из сел во время конфликта выстрелил в свою помощницу из охотничьего ружья. От полученного ранения она погибла.
На место происшествия прибыли следователи, оперативники и криминалисты. Мужчину задержали, оружие изъяли.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины преступления. Продолжаются первоочередные следственные действия.
Напомним, в Киевской области мужчина застрелил 11-летнюю дочь, после чего покончил жизнь самоубийством. Известно, что девочка болела.
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
В Винницкой области будут судить женщину, которая с ножом набросилась на 12-летнего ребенка
17 марта 2026, 12:29"Теневые" рейсы в ЕС: на Закарпатье разоблачили схему продажи билетов "в черную"
17 марта 2026, 12:19Атака на Краматорский район: из-под завалов дома извлекли тела погибших
17 марта 2026, 12:15Корректировал удары по Одессе: в рядах Госпогранслужбы разоблачили российского "крота"
17 марта 2026, 11:58Эвакуация под дронами: в Сумской области спасли двух женщин и их собаку
17 марта 2026, 11:54На Полтавщине столкнулись две легковушки: два человека в больнице
17 марта 2026, 11:45Украина рискует потерять $8,1 млрд от МВФ из-за задержки реформ – Bloomberg
17 марта 2026, 11:40На смерть сбил 17-летнюю девушку и скрылся: на Прикарпатье объявили подозрение военному в СОЧ
17 марта 2026, 11:06Бизнесмен из Житомира публично поддерживал РФ: ему сообщили о подозрении
17 марта 2026, 10:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Все блоги »