В Одессе 12-летнего парня ударило током на вагоне поезда

Фото: соцсети

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел вечером 18 апреля на одной из железнодорожных станций. Полицию о происшествии сообщили медики.

Предварительно установлено, что 12-летний парень поднялся на вагон электропоезда и потерпел поражение электрическим током.

Подростка в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение.

По данным полиции, ранее парень не попадал в поле зрения правоохранителей, а его семья не состоит на учете у полиции или социальных служб.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия и решается вопрос о правовой квалификации инцидента.

Правоохранители еще раз призывают родителей контролировать досуг детей и предупреждения об опасности пребывания на железной дороге, где контакт с электрооборудованием может быть смертельно опасен даже на расстоянии.

Напомним, в Киеве 16-летний парень выжил после удара током на крыше вагона. Из-за тяжести состояния украинские врачи совместно с Минздравом организовали эвакуацию подростка в специализированную клинику в Германии, где медики продолжают борьбу за его жизнь. Трагедия произошла 29 марта в Соломенском районе столицы.