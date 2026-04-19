В Одессе 12-летнего парня ударило током на вагоне поезда
Правоохранители устанавливают обстоятельства травмирования подростка на железной дороге в Одессе
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Инцидент произошел вечером 18 апреля на одной из железнодорожных станций. Полицию о происшествии сообщили медики.
Предварительно установлено, что 12-летний парень поднялся на вагон электропоезда и потерпел поражение электрическим током.
Подростка в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение.
По данным полиции, ранее парень не попадал в поле зрения правоохранителей, а его семья не состоит на учете у полиции или социальных служб.
Устанавливаются все обстоятельства происшествия и решается вопрос о правовой квалификации инцидента.
Правоохранители еще раз призывают родителей контролировать досуг детей и предупреждения об опасности пребывания на железной дороге, где контакт с электрооборудованием может быть смертельно опасен даже на расстоянии.
Напомним, в Киеве 16-летний парень выжил после удара током на крыше вагона. Из-за тяжести состояния украинские врачи совместно с Минздравом организовали эвакуацию подростка в специализированную клинику в Германии, где медики продолжают борьбу за его жизнь. Трагедия произошла 29 марта в Соломенском районе столицы.