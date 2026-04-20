Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 19 апреля около 16.40 на линию "102" поступило сообщение от женщины о том, что ее несовершеннолетнюю дочь поразило электрическим током.

На место происшествия немедленно прибыли правоохранители и медики. Несмотря на все реанимационные мероприятия, спасти ребенка не удалось – девушка умерла.

По предварительной информации, установленной полицейскими, семья отдыхала у озера в селе Порошково. Во время пребывания под высоковольтной линией электропередач несовершеннолетняя подняла удочку вверх. В результате высокого напряжения произошел электрический разряд, прошедший воздухом (электрическая дуга) и повлекший смертельное поражение.

По этому факту правоохранители внесут сведения в Единый реестр досудебных расследований. В рамках производства будет назначена судебно-медицинская экспертиза для установления окончательной причины смерти.

Напомним, в Одессе 12-летнего парня ударило током на вагоне поезда. Инцидент произошел вечером 18 апреля на одной из железнодорожных станций. Подростка в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение.