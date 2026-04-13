Чиновнице Одесского городского совета грозит до 5 лет лишения свободы за служебную халатность

фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Фигурантка подозревается в служебной халатности, за которую ей грозит до 5 лет заключения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Одесской области.

Одесские правоохранители разоблачили противоправные действия заместителя начальника одного из отделов Департамента городского хозяйства Одесского городского совета.

Согласно должностным обязанностям, женщина отвечала за организацию и проведение процедур публичных закупок товаров, работ и услуг. В 2024 году между Департаментом, в котором она работала, и частной строительной компанией был заключен договор о закупке работ, а именно капитального ремонта многоэтажки в Пересыпском районе Одессы, поврежденной вследствие вражеской атаки.

"Стоимость ремонта составляла более 2,5 миллионов гривен, в которую входил налог на добавленную стоимость. Но чиновник ненадлежащим образом произвела оценку стоимости предмета закупки и, несмотря на то, что во время действия военного положения законодательством установлено освобождение от налогообложения НДС, не исключила его из суммы. Это привело к безосновательному и противоправному перечислению на счет стройфирмы более 420 тысяч гривен из бюджета общины города Одессы", – говорится в сообщении.

За совершенное ей грозит до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

