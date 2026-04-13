Посадовиці Одеської міської ради загрожує до 5 років позбавлення волі за службову недбалість

Фігурантка підозрюється у службовій недбалості, за яку їй загрожує до 5 років ув’язнення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Одещини.

Одеські правоохоронці викрили протиправні дії заступниці начальника одного із відділів Департаменту міського господарства Одеської міської ради.

Згідно із посадовими обов’язками, жінка відповідала за організацію та проведення процедур публічних закупівель товарів, робіт та послуг. У 2024 році між Департаментом, в якому вона працювала, та приватною будівельною компанією було укладено договір про закупівлю робіт, а саме капітального ремонту багатоповерхівки в Пересипському районі Одеси, яка була пошкоджена внаслідок ворожої атаки.

"Вартість ремонту складала понад 2,5 мільйони гривень, в яку входив податок на додану вартість. Але посадовиця неналежним чином здійснила оцінку вартості предмета закупівлі і, не дивлячись на те, що під час дії воєнного стану законодавством встановлено звільнення від оподаткування ПДВ, не виключила його із суми. Це призвело до безпідставного та протиправного перерахування на рахунок будфірми понад 420 тисяч гривень з бюджету громади міста Одеси", – йдеться у повідомленні.

За скоєне їй загрожує до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

