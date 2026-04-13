На Одещине мужчина бросил гранату во двор соседей: пострадала собака

Иллюстративное фото: из открытых источников
В Болградском районе Одесской области мужчина бросил взрывной предмет во двор односельчан. Правоохранители открыли два уголовных производства

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Событие произошло днем 12 апреля в одном из сел Буджацкой общины. На спецлинию 102 об инциденте сообщила 36-летняя местная жительница.

По предварительным данным правоохранителей, 41-летний односельчанин заявительницы, находясь в состоянии опьянения, пришел к ее домовладению и бросил во двор взрывной предмет. В результате взрыва был поврежден забор, а также травмирована собака. Люди не пострадали.

На месте происшествия работали полицейские. Они провели осмотр территории и изъяли остатки взрывного устройства, которое предварительно идентифицировали как гранату. Вещественные доказательства будут направлены на судебную экспертизу.

По факту происшествия следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований:

  • ч. 4 ст. 296 (хулиганство);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Санкции статей предусматривают до семи лет лишения свободы.

Решается вопрос о задержании мужчины и сообщении о подозрении.

Напомним, в Киеве пьяный иностранец угрожал прохожим гранатой. Правоохранители задержали мужчину и изъяли у него боевую гранату Ф-1. Происхождение боеприпаса и цель его хранения устанавливается.

