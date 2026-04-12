10:15  12 апреля
"Получите выплату": украинцев предупредили о мошеннических сообщениях
11:15  12 апреля
Пасхальное "перемирие": россияне атаковали Украину более 1700 раз - Генштаб
11:35  12 апреля
В Харьковской области оккупанты расстреляли четырех украинских военных
UA | RU
UA | RU
12 апреля 2026, 17:55

В Одессе мужчина, считающий себя патриотом, работал на россиян

Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Пересыпский районный суд Одессы признал местного жителя виновным в государственной измене. Стало известно, какое наказание он получил

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, мужчина в неустановленное время проехал своим автомобилем через блокпосты на объездной дороге и снял с помощью видеорегистратора развертывание и оборудование блокпостов. Эту запись он сохранял еще до установления контакта с представителями русских спецслужб.

В ноябре 2022 года мужчина рассказал знакомому, какую информацию есть и для кого. Впоследствии он согласился работать на россиян и попросил его назначить директором департамента жилищно-коммунального хозяйства в так называемой "оккупационной администрации РФ в Одесской области"

На суде знакомый обвиняемого рассказал, что они познакомились случайно, а последний высказывал пророссийскую позицию. Он говорил, что "готов ждать русского мира". Свидетель рассказал, что он действующий военный, а в 2022-м работал на складе неподалеку от киоска с кофе.

Сам обвиняемый вину не признал. Он заявил, что на карте памяти якобы были не его фото и видео. Он также говорил, что считает себя патриотом Украины и не поддерживает российскую агрессию. Однако суд проанализировал доказательства. В частности, запись, где обвиняемый говорит, что угостит собеседника папиросами, где будет запись, при этом привязку к местности он сможет отметить, также выражает готовность сотрудничать с ФСБ РФ.

Корректирующего приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Харькове СБУ задержала 18-летнего российского агента, готовившего теракты у админзданий. Фигурант находится под стражей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
