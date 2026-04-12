В Одессе грузовик сбил женщину насмерть

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Предварительно 32-летний водитель грузовика сбил 59-летнюю местную жительницу. Женщина переходила проезжую часть дороги вне регулируемого пешеходного перехода. К сожалению, от полученных травм она погибла.

Проверка показала, что водитель был трезв. Правоохранители начали расследование.

"В очередной раз призываем участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД. В частности, водителей просим внимательно следить за дорожной обстановкой и соблюдать такую скорость, чтобы суметь вовремя отреагировать на ее изменения, а пешеходов - пересекать дорогу в разрешенных местах, убедившись, что это безопасно, и в темное время суток пользоваться световозвращающими элементами", - сообщили в полиции.

