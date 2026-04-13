На Одещині чоловік кинув гранату у двір сусідів: постраждав собака

У Болградському районі Одеської області чоловік кинув вибуховий предмет у двір односельців. Правоохоронці відкрили два кримінальні провадження

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Подія сталася вдень 12 квітня в одному з сіл Буджацької громади. На спецлінію 102 про інцидент повідомила 36-річна місцева жителька.

За попередніми даними правоохоронців, 41-річний односелець заявниці, перебуваючи у стані сп'яніння, прийшов до її домоволодіння та кинув на подвір'я вибуховий предмет. Унаслідок вибуху було пошкоджено паркан, а також травмовано собаку. Люди не постраждали.

На місці події працювали поліцейські. Вони провели огляд території та вилучили залишки вибухового пристрою, який попередньо ідентифікували як гранату. Речові докази скерують на судову експертизу.

За фактом події слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за:

ч. 4 ст. 296 (хуліганство);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкції статей передбачають до семи років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо затримання чоловіка та повідомлення про підозру.

