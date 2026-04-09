В Днепре мужчина воткнул нож в товарища

В Днепре задержан мужчина, напавший на местного жителя. Теперь ему грозит заключение

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Известно, что 8 апреля к медикам поступил мужчина с телесными повреждениями. Как выяснили правоохранители, накануне во время совместного отдыха поссорились двое 34-летних мужчин. Во время конфликта один из них схватил кухонный нож и ударил "оппонента".

Теперь злоумышленник получил подозрение по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - покушение на умышленное убийство. Ему может грозить до 15 лет тюрьмы. Досудебное расследование продолжается.

