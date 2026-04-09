Охотился на прохожих с балкона: в Днепре мужчина устроил стрельбу

В Днепре правоохранители задержали мужчину. Он стрелял с балкона многоэтажного дома

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел на проспекте Науки в Шевченковском районе. Как выяснили полицейские, между двумя незнакомыми мужчинами произошла ссора. После этого 26-летний злоумышленник, находившийся на балконе квартиры на девятом этаже, произвел выстрел в сторону прохожего. К счастью, 19-летний потерпевший не пострадал.

"Полицейские изъяли у фигуранта пневматический пистолет. Жителя Гродно задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство)", - сообщили в полиции.

