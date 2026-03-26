Фото: полиция

В Святошинском районе столицы полиция задержала мужчину, устроившего конфликт с прохожими

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 47-летний иностранец достал гранату и начал угрожать ей людям возле одного из домов по улице Академика Ефремова.

На место прибыли патрульные, следователи и взрывотехники.

Правоохранители задержали мужчину и изъяли у него боевую гранату Ф-1. Происхождение боеприпаса и цель его хранения устанавливается.

Иностранцу объявили подозрение по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с боеприпасами). Ему грозит до семи лет заключения.

Напомним, в Киеве осудили мужчину, который во время выгула собаки выстрелил прохожему в лицо. Суд назначил ему четыре года лишения свободы.