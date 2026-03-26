26 марта 2026, 11:42

В Киеве пьяный иностранец угрожал прохожим гранатой: его задержали

Фото: полиция
В Святошинском районе столицы полиция задержала мужчину, устроившего конфликт с прохожими

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 47-летний иностранец достал гранату и начал угрожать ей людям возле одного из домов по улице Академика Ефремова.

На место прибыли патрульные, следователи и взрывотехники.

Правоохранители задержали мужчину и изъяли у него боевую гранату Ф-1. Происхождение боеприпаса и цель его хранения устанавливается.

Иностранцу объявили подозрение по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с боеприпасами). Ему грозит до семи лет заключения.

Напомним, в Киеве осудили мужчину, который во время выгула собаки выстрелил прохожему в лицо. Суд назначил ему четыре года лишения свободы.

25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
