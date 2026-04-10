10 апреля 2026, 20:55

В Сумской области мужчина работал на россиян ради церковных книг из Москвы

Фото: из открытых источников
Шосткинский горрайонный суд Сумской области признал мужчину виновным в распространении информации об ВСУ. На суде он рассказал, каковы были его мотивы

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Житель Сумской области зимой 2024 года начал общаться в Telegram с лицом, имевшим российский номер. Уже с марта по август прошлого года мужчина передавал "собеседнику" данные о расстановке ВСУ. Россиянина интересовали, в частности, локации подразделений противовоздушной обороны.

На суде мужчина рассказал, что собеседник запугивать его, если он не согласится информировать о расположении ВСУ, то по населенному пункту будут попадания бомб. Также он попросил у россиянина передать ему из Москвы церковные книги с заглавными буквами. Впоследствии ему передали эти книги, мобильный телефон и 2 тысячи гривен. По словам агента, он якобы отказался принять телефон и деньги и при обыске добровольно отдал их следователю.

Суд назначил в виде пяти лет реального тюремного наказания.

Напомним, ранее СБУ предотвратила попытку россиян совершить теракт в Ровно. Вражеского агента задержали "на горячем", когда он заложил самодельную бомбу у кофейни в центральном парке города.

08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
Вражеский беспилотник попал в многоэтажку в Сумах, пламя охватило почти весь дом
10 апреля 2026, 22:47
В Днепропетровской области военный СОЧ готовил теракт
10 апреля 2026, 22:45
Пограничники показали строгие реалии дронщиков на поле боя (ВИДЕО)
10 апреля 2026, 22:30
"Заработал" на гостиницу в Буковеле: ВАКС применил меру пресечения к экспосадовцу столичной таможни
10 апреля 2026, 22:15
Армия РФ в течение дня почти 50 раз атаковала Днепропетровщину
10 апреля 2026, 22:09
Снег, дождь и заморозки: стало известно, какой будет погода на выходных
10 апреля 2026, 21:37
Харьков накопил больше всего в Украине долгов за газ и электроэнергию
10 апреля 2026, 21:07
На Волыни мужчина угрожал полицейским гранатой
10 апреля 2026, 20:40
Известный украинский телеведущий эмигрирует с семьей в Канаду
10 апреля 2026, 20:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Все публикации »
Юрий Касьянов
Геннадий Друзенко
Валерий Пекар
Все блоги »