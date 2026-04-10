В Сумской области мужчина работал на россиян ради церковных книг из Москвы

Шосткинский горрайонный суд Сумской области признал мужчину виновным в распространении информации об ВСУ. На суде он рассказал, каковы были его мотивы

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Житель Сумской области зимой 2024 года начал общаться в Telegram с лицом, имевшим российский номер. Уже с марта по август прошлого года мужчина передавал "собеседнику" данные о расстановке ВСУ. Россиянина интересовали, в частности, локации подразделений противовоздушной обороны.

На суде мужчина рассказал, что собеседник запугивать его, если он не согласится информировать о расположении ВСУ, то по населенному пункту будут попадания бомб. Также он попросил у россиянина передать ему из Москвы церковные книги с заглавными буквами. Впоследствии ему передали эти книги, мобильный телефон и 2 тысячи гривен. По словам агента, он якобы отказался принять телефон и деньги и при обыске добровольно отдал их следователю.

Суд назначил в виде пяти лет реального тюремного наказания.

