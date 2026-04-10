К 15 годам приговорили агентку РФ, которая помогала врагу бомбить Краматорск
По материалам СБУ 15 лет заключения с конфискацией имущества получил еще один российский агент. Ее разоблачили на корректировке вражеского огня по Донетчине
Об этом сообщает ReioNews со ссылкой на СБУ.
Как установило расследование, агентка РФ отслеживала и передавала рашистам координаты для обстрелов Краматорска. Ею оказалась местная жительница.
Женщина обходила прифронтовый город, чтобы обнаружить и передать в РФ геолокацию Сил обороны.
Кроме того, она отчитывалась россиянам о последствиях обстрелов райцентра для корректировки повторных и подготовки новых атак по общине.
По материалам Службы безопасности суд признал злоумышленницу виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
- чч 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
