К 15 годам приговорили агентку РФ, которая помогала врагу бомбить Краматорск

По материалам СБУ 15 лет заключения с конфискацией имущества получил еще один российский агент. Ее разоблачили на корректировке вражеского огня по Донетчине

Об этом сообщает ReioNews со ссылкой на СБУ.

Как установило расследование, агентка РФ отслеживала и передавала рашистам координаты для обстрелов Краматорска. Ею оказалась местная жительница.

Женщина обходила прифронтовый город, чтобы обнаружить и передать в РФ геолокацию Сил обороны.

Кроме того, она отчитывалась россиянам о последствиях обстрелов райцентра для корректировки повторных и подготовки новых атак по общине.

По материалам Службы безопасности суд признал злоумышленницу виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

чч 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Напомним, в начале марта в Донецкой области задержали экспредседателя стратегического предприятия, корректировавшего обстрелы РФ. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.