Правоохранители сорвали новые попытки россиян совершить серию терактов в Харькове. Задержан агент РФ, готовивший взрывы в центре города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Как установило расследование, злоумышленник должен был изготовить самодельные взрывчатки и заложить их возле админзданий прифронтового города.

В дальнейшем российские спецслужбы планировали дистанционно взрывать бомбы в час пик с помощью вызовов на мобильные телефоны, которыми были снаряжены взрывчатки.

Сотрудники СБУ разоблачили намерения окупантов и задержали агента "на горячем" в арендованной квартире во время изготовления бомбы.

Задачу врага выполнял 18-летний наркозависимый, которого враг завербовал в Телеграмм-канале по поиску "легких денег на дозу". По инструкциям куратора из РФ агент приобрел компоненты для самодельных бомб и приступил к их изготовлению из подручных средств.

Во время обысков во временном доме задержанного изъяли 2,5 л химической жидкости, электрические компоненты для инициации подрыва, а также смартфон с подтверждением сотрудничества с оккупантами.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 УК Украины (пособничество в приготовлении к террористическому акту, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

