В Одесі чоловік, який вважає себе патріотом, працював на росіян

Як з'ясували правоохоронці, чоловік у невстановлений час проїхав своїм автомобілем через блокпости на обʼїзній дорозі і відзняв з допомогою відеореєстратора розгортання та обладнання блокпостів. Цей запис він зберігав ще до встановлення контакту з представниками російських спецслужб.

У листопаді 2022 року чоловік розповів знайомому, яку інформацію має та для кого. Згодом він погодився працювати на росіян та попросив призначити його директором департаменту житлово-комунального господарства у так званій "окупаційній адміністрації РФ в Одеській області"

На суді знайомий обвинуваченого розповів, що вони познайомились випадково, а останній висловлював проросійську позицію. Він говорив, що "готовий чекати на русскій мір". Свідок розповів, що він діючий військовий, а в 2022-му працював на складі неподалік того кіоску з кавою.

Сам обвинувачений провину не визнав. Він заявив, що на картці пам'яті нібито були не його фото та відео. Він також казав, що він вважає себе патріотом України та не підтримує російську агресію. Однак суд проаналізував докази. Зокрема, запис, де обвинувачений каже, що пригостить співрозмовника цигарками, де буде запис, при цьому привʼязки до місцевості він зможе відмітити, також висловлює готовність співпрацювати з ФСБ РФ.

Коригувальника засудили до 15 рокі позбавлення волі з конфіскацією майна.

