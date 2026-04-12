12 квітня 2026, 17:55

В Одесі чоловік, який вважає себе патріотом, працював на росіян

12 квітня 2026, 17:55
Фото з відкритих джерел
Пересипський районний суд міста Одеси визнав місцевого жителя винним у державній зраді. Стало відомо, яке покарання він отримав

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, чоловік у невстановлений час проїхав своїм автомобілем через блокпости на обʼїзній дорозі і відзняв з допомогою відеореєстратора розгортання та обладнання блокпостів. Цей запис він зберігав ще до встановлення контакту з представниками російських спецслужб.

У листопаді 2022 року чоловік розповів знайомому, яку інформацію має та для кого. Згодом він погодився працювати на росіян та попросив призначити його директором департаменту житлово-комунального господарства у так званій "окупаційній адміністрації РФ в Одеській області"

На суді знайомий обвинуваченого розповів, що вони познайомились випадково, а останній висловлював проросійську позицію. Він говорив, що "готовий чекати на русскій мір". Свідок розповів, що він діючий військовий, а в 2022-му працював на складі неподалік того кіоску з кавою.

Сам обвинувачений провину не визнав. Він заявив, що на картці пам'яті нібито були не його фото та відео. Він також казав, що він вважає себе патріотом України та не підтримує російську агресію. Однак суд проаналізував докази. Зокрема, запис, де обвинувачений каже, що пригостить співрозмовника цигарками, де буде запис, при цьому привʼязки до місцевості він зможе відмітити, також висловлює готовність співпрацювати з ФСБ РФ.

Коригувальника засудили до 15 рокі позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Харкові СБУ затримала 18-річного російського агента, який готував теракти біля адмінбудівель. Фігурант перебуває під вартою.

коригувальник агент рф суд Одеса
На Сумщині чоловік підпалив авто військових, бо "так сказав ШІ"
12 квітня 2026, 14:15
На Сумщині чоловік працював на росіян заради церковних книг із Москви
10 квітня 2026, 20:55
До 15 років засудили агентку РФ, яка допомагала ворогу бомбардувати Краматорськ
10 квітня 2026, 16:50
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
"Достатньо публічна людина": співачка Олена Тополя розповіла, хто стоїть за зливом її секс-відео
12 квітня 2026, 19:55
Обмеження світла на 13 квітня: в Укренерго попередили українців, що буде в понеділок
12 квітня 2026, 19:35
Хмарно з туманом: українців попередили про погоду на понеділок, 13 квітня
12 квітня 2026, 19:15
В Україні дорожчатимуть ліки: у МОЗ назвали причини
12 квітня 2026, 18:55
Великдень-2026: ціни на яйця в Україні злетіли в космос
12 квітня 2026, 18:40
Ціни на бензин падають: скільки зараз коштує заправитись на АЗС
12 квітня 2026, 18:20
У Дніпрі на території університету знайшли обгоріле тіло чоловіка
12 квітня 2026, 17:25
В Одесі вантажівка збила жінку насмерть
12 квітня 2026, 16:15
Буданов анонсував новий обмін полоненими
12 квітня 2026, 15:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Юрій Касьянов
Геннадій Друзенко
Валерій Пекар
