На Сумщине мужчина поджег авто военных, потому что "так сказал ИИ"

В мае прошлого года мужчина искал "подработку", чтобы погасить кредиты. Тогда он договорился через интернет с неизвестным лицом об исполнении поджогов. В течение мая-июня 2025 года обвиняемый совершил два поджога автомобилей. За каждый он получил около 500 долларов США на криптогаманец.

Правоохранители задержали мужчину, когда он пытался совершить еще один поджог. На суде он заявил, что признает вину, но якобы действовал по указаниям искусственного интеллекта.

Суд назначил наказание в виде семи лет лишения свободы.

