12 апреля 2026, 14:15

На Сумщине мужчина поджег авто военных, потому что "так сказал ИИ"

Фото: из открытых источников
Шосткинский горрайонный суд Сумской области вынес приговор местному жителю. Мужчина поджег автомобили, использующие военные

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В мае прошлого года мужчина искал "подработку", чтобы погасить кредиты. Тогда он договорился через интернет с неизвестным лицом об исполнении поджогов. В течение мая-июня 2025 года обвиняемый совершил два поджога автомобилей. За каждый он получил около 500 долларов США на криптогаманец.

Правоохранители задержали мужчину, когда он пытался совершить еще один поджог. На суде он заявил, что признает вину, но якобы действовал по указаниям искусственного интеллекта.

Суд назначил наказание в виде семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киевской области задержали женщину, которая подожгла два автомобиля. Злоумышленницы сообщили о подозрении. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

поджог суд Сумская область
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
