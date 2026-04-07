В Одессе столкнулись микроавтобус и маршрутка: погибли и пострадали
ДТП с участием общественного транспорта произошло в Одессе утром 7 апреля на улице Балковской
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
По предварительной информации, микроавтобус и маршрутка столкнулись во время движения в одном направлении.
В результате столкновения погибла пассажирка маршрутки. Еще несколько человек получили травмы, точное количество пострадавших уточняется.
Обоих водителей проверят на состояние опьянения. Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.
Из-за ДТП движение на этом участке улицы Балковской затруднено. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.
