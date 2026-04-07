Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто "Славута" не справился с управлением и врезался в дерево. 17-летний водитель и еще двое пассажиров в возрасте 16 и 18 лет получили травмы. Их госпитализировали. Еще один 17-летний пассажир от полученных травм скончался в карете "скорой".

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 6 апреля на трассе Николаевской области перевернулась автоцистерна, которая перевозила подсолнечное масло. Общий объем масла составляет 35 тонн.