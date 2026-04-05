ДТП в Харькове: водитель Audi влетел в припаркованный MAN

Вечером 4 апреля в Салтовском районе Харькова произошло столкновение автомобиля Audi, которым управлял 25-летний водитель, с припаркованным автомобилем MAN

Об этом сообщила полиция области.

В результате аварии водитель Audi получил телесные повреждения. Его доставили в медицинское учреждение.

На место ДТП выезжала следственно-оперативная группа чтобы установить обстоятельства происшествия.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, на Днепропетровщине в Павлограде пьяный водитель Lexus врезался в лавку, на которой сидели две девушки. В результате удара 19-летняя девушка получила тяжелые травмы. Водителю сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей.