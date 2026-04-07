ДТП произошло 6 апреля около 17:30 в селе Тейсаров Стрыйского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель "ВАЗ 21150" не справился с управлением, после чего автомобиль перевернулся.

От полученных в результате ДТП травм 41-летний водитель легковушки погиб на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

