На Львовщине перевернулась легковушка: водитель погиб
ДТП произошло 6 апреля около 17:30 в селе Тейсаров Стрыйского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водитель "ВАЗ 21150" не справился с управлением, после чего автомобиль перевернулся.
От полученных в результате ДТП травм 41-летний водитель легковушки погиб на месте.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, утром 7 апреля в Одессе столкнулись микроавтобус и маршрутка. Погибла пассажирка маршрутки. Еще несколько человек получили травмы.
06 апреля 2026
07 апреля 2026, 08:17
