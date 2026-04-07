ДТП в Одесі за участю військового: одна загибла та 11 постраждалих

Фото: ДБР

Працівники ДБР встановлюють обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 7 квітня на вулиці Балківській в Одесі

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За попередніми даними, автомобіль "Volkswagen Transporter", за кермом якого перебував військовослужбовець, зіткнувся з маршрутним автобусом.

Внаслідок зіткнення одна пасажирка автобуса загинула на місці, ще одинадцять людей звернулися за медичною допомогою. Водія – військового – госпіталізовано, його стан тяжкий.

На місце аварії одразу прибули працівники ДБР, які розпочали першочергові слідчі дії.

Відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини (ч. 2 ст. 286 КК України). За цією статтею винуватцю ДТП загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як відомо, аварія трапилася сьогодні зранку близько 7:40.

