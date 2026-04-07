07 квітня 2026, 17:38

ДТП в Одесі за участю військового: одна загибла та 11 постраждалих

Фото: ДБР
Працівники ДБР встановлюють обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 7 квітня на вулиці Балківській в Одесі

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За попередніми даними, автомобіль "Volkswagen Transporter", за кермом якого перебував військовослужбовець, зіткнувся з маршрутним автобусом.

Внаслідок зіткнення одна пасажирка автобуса загинула на місці, ще одинадцять людей звернулися за медичною допомогою. Водія – військового – госпіталізовано, його стан тяжкий.

На місце аварії одразу прибули працівники ДБР, які розпочали першочергові слідчі дії.

Відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини (ч. 2 ст. 286 КК України). За цією статтею винуватцю ДТП загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як відомо, аварія трапилася сьогодні зранку близько 7:40. Було відомо, що внаслідок зіткнення загинула пасажирка маршрутки. Ще кілька людей отримали травми.

Нагадаємо, ввечері 5 квітня на Волині 17-річний водій легковика врізався в дерево. Один пасажир загинув, троє юнаків – у лікарні.

ДБР Одеса ДТП загибла військовий травми маршрутка пасажири
На Львівщині перекинувся легковик: водій загинув
07 квітня 2026, 09:46
На Волині 17-річний водій легковика врізався в дерево: один пасажир загинув, троє юнаків у лікарні
07 квітня 2026, 07:50
ДТП у Харкові: водій Audi влетів у припаркований MAN
05 квітня 2026, 12:20
Всі новини »
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
Верховна Рада схвалила об'єднання ринків електроенергії України та ЄС
07 квітня 2026, 18:43
Атака на Прилуки: постраждало 15 людей, серед них неповнолітня дівчина
07 квітня 2026, 18:20
Остання ТЕС під контролем України на Донеччині зупинила роботу через обстріли
07 квітня 2026, 17:56
Проїзд у Києві може подорожчати: влада готує нові тарифи
07 квітня 2026, 17:25
Гроші чи дівчина: що стоїть за викраденням і вбивством Комарова на Балі
07 квітня 2026, 17:12
У Миколаєві дитина попросила забрати її від мами та вітчима, який її б'є
07 квітня 2026, 16:50
Вбивство Ігоря Комарова на Балі: детектив пояснив, навіщо злочинцям була наруга над тілом
07 квітня 2026, 16:45
На Рівненщині підліток погодився влаштувати теракт для росіян за "пачку доларів"
07 квітня 2026, 16:32
Викрадення на Балі: Петровський самостійно відбився від викрадачів
07 квітня 2026, 16:16
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
