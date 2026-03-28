28 марта 2026, 08:58

Враг нанес 760 ударов по Запорожской области: есть погибший

Фото: Запорожская ОВА
В результате вражеских обстрелов Запорожского района погиб один человек, еще двое получили ранения

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

За сутки российские войска совершили массированную атаку на регион, нанеся в общей сложности 760 ударов по населенным пунктам области. Среди них – авиаудары, атаки беспилотников, обстрелы из реактивных систем залпового огня и артиллерии.

Больше всего ударов пришлось на атаки беспилотниками – зафиксировано более 400 случаев применения БПЛА, преимущественно FPV.

Также оккупанты совершили десятки авиаударов, несколько обстрелов с РСЗО и сотни артиллерийских ударов.

В результате обстрелов зафиксированы многочисленные разрушения. В соответствующие службы поступило по меньшей мере 48 сообщений о повреждениях объектов инфраструктуры, жилых домов, автомобилей и хозяйственных сооружений.

Напомним, в ночь на 28 марта россияне атаковали Одессу. Погиб один человек, а еще 11 человек получили травмы, среди них есть ребенок. В городе зафиксировано попадание в крышу здания одного из родильных домов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война оккупанты Запорожская область атака погибший российская армия раненые гражданская инфраструктура
