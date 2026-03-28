Одеса після нічного удару: вже 2 загиблих, тривають рятувальні роботи

Фото: Одеська ОВА

Стало відомо про ще одну жертву нічної атаки на Одесу. З квартири на п'ятому поверсі багатоповерхового будинку дістали тіло 34-річного чоловіка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

За його словами, всього через удари ворога загинули 2 людини, ще 12 осіб отримали поранення, серед них дитина.

Пошуково-рятувальні роботи тривають, на місцях працюють усі екстрені служби.

Кіпер додав, що зранку ворог також завдав ударів по портовій інфраструктурі: у одному з портів пошкоджено зернову галерею та порожній резервуар, інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, в ніч на 28 березня росіяни атакували Одесу. Було відомо, що загинула одна людина, а ще 11 осіб зазнали травм, серед них є дитина. У місті зафіксовано влучання в дах будівлі одного з пологових будинків.

Як відомо, цієї ночі противник атакував Україну 273 ударними БпЛА типів Shahed, Гербера, Італмас та іншими безпілотниками. Зафіксовано влучання 21 ударним дроном на 18 локаціях, уламки збитих безпілотників падали на 9 територіях.