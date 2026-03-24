24 марта 2026, 14:54

В Одесской области мошенники выманивали у военных деньги за элитные иномарки

Фото: Национальная полиция
Правоохранители разоблачили трех мужчин в возрасте от 35 до 41 года, организовавших схему незаконного заработка

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Подозреваемые размещали на популярных интернет-платформах объявления о продаже элитных автомобилей по заниженным ценам, присылали видео обзоров из открытых источников и убеждали потенциальных покупателей в надежности сделки.

Военные, которые соглашались перечислить задаток от 500 до 1,5 тыс. долларов, теряли деньги, а мошенники перечисляли их наличными и распоряжались по своему усмотрению.

Правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов и в их авто, изъяв мобильные телефоны, SIM-карты, банковские карты и деньги.

Трем подозреваемым сообщено о подозрении за:

  • ч. 2 ст. 190 (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, повторно);
  • ч. 2 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) УК Украины.

Суд избрал меры пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 2 млн грн.

Максимальное наказание за преступления – до 8 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, в Киеве будут судить дельцов, которые обманули поставщиков ВСУ. Двух жителей Волынской области в возрасте 18 и 19 лет, правоохранители разоблачили в конце января. Они использовали бренд известного украинского производителя БпЛА и публиковали в интернете объявления об изготовлении дронов.

