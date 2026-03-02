Фото: pixabay

Полиция направила в суд обвинительный акт в отношении двух парней, на счета которых приходили средства от компаний за несуществующие квадрокоптеры для фронта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Делков, двух жителей Волынской области в возрасте 18 и 19 лет, правоохранители разоблачили в конце января. Они использовали бренд известного украинского производителя БПЛА и публиковали в интернете объявления об изготовлении дронов. После получения предоплаты связь с заказчиками прерывалась, а заказы не выполнялись.

Установлено, что одна из частных компаний, снабжающая военных дронами, перечислила мошенникам более 600 тысяч гривен.

Правоохранители задержали фигурантов, а похищенные деньги вернули владельцу.

Задержанным объявили подозрение по ч. 4 ст. 190 УК Украины (пособничество в совершении мошенничества, совершенное группой лиц в условиях военного положения и в больших размерах).

Обвинительный акт направлен в суд. Делкам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

