На Днепропетровщине подростки начали войну против наркотиков

В Кривом Роге местные жители заметили, что подростки начали активно что-то рисовать на стенах. Оказалось, молодежь не занималась чем-то плохим, а наоборот – придумала инициативу

Оказалось, что группы молодых людей в Кривом Роге начали бороться с рекламой наркотиков. Они устроили масштабный рейд по зарисовке адресов телеграмм-каналов, по которым распространяют запрещенные вещества.

Теперь вместо опасных ссылок на стенах и заборах можно увидеть новые патриотические граффити, яркие символы или просто плотные слои краски, перекрывающие вредоносную рекламу.

