09 мая 2026, 11:35

Перемирие не произошло: россияне ночью пошли на штмурмы и обстрелы

Фото: Генштаб ЗСУ
Украинские военные ночью отражали российские штурмы. Это несмотря на то, что россияне соглашались на перемирие до 8 утра 9 мая

Об этом сообщает Генштаб, передает RegioNews.

За сутки всего зафиксировали 245 боевых столкновений. При этом на вечер 8 мая было 200 боев. Это, несмотря на то, что РФ соглашалась на перемирие с 8 мая по 8 утра 9 мая.

В частности, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки россияне 35 раз обстреляли населенные пункты и позиции украинских защитников. По меньшей мере, 10 раз россияне шли на штурм.

На Лиманском направлении противник восемь раз пытался вклиниться в оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Дробышево, Заречное, Ставки, Ямполь и Лиман.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили две попытки оккупантов продвинуться в сторону населенных пунктов Рай-Александровка и Каленики. На Краматорском направлении россияне совершили атаку в направлении Тихоновки.

На Константиновском направлении враг совершил 21 атаку, вблизи Константиновки, Иванополья, Плещеевки, Ильиновки, Русиного Яра, Новопавловки, Торецкого и Софиевки.

На Покровском направлении украинские военные отразили 37 штурмов российских войск в районах населенных пунктов Новоалександровка, Белицкое, Муравко, Уют, Ивановка, Дорожное, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Молодежское, Новоподгородное и в направлении Сергеевки, Новопавловки.

В Александровском направлении россияне атаковали в районах населенных пунктов Александроград и Вороне.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 22 атаки в районах населенных пунктов Доброполье, Согласие, Железнодорожное, Богатое, Елена Константиновка и в сторону Нового Запорожья, Воздвижовки, Староукраинки и Волшебного.

На Ореховском направлении враг провел наступательную операцию в районе Щербаков. На Приднепровском направлении трижды атаковал в сторону Антоновки.

война ВСУ украинская армия
