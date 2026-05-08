В Кировоградской области из офиса похитили почти 4 миллиона

Фото: Национальная полиция

В Кировоградской области задержаны трое злоумышленников. Оказалось, они обворовывали один из офисов

Об этом сообщает полиция Кировоградской области, передает RegioNews.

Злоумышленники на автомобилях прибыли в офис одного из местных предприятий. Когда они проникли внутрь, украли около 3 миллионов гривен, 10 тысяч долларов США и другие ценности.

Правоохранители задержали воров. Ими оказались трое жителей Одесской области. Теперь им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Киеве в Днепровском районе правоохранители задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения напал на пожилую консьержку. Дебошир был задержан. Ему объявлено подозрение по ч. 1 ст. 296 УК – хулиганство. Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы