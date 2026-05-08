В паломнический путь Camino Ruteno официально добавили Львовщину

Фото из открытых источников

Путь Camino Ruteno был официально утвержден. Финальной точкой пути будет Львов

Об этом сообщил мэр Львова, передает RegioNews.

По словам Андрея Садового, в Европейскую федерацию путей святого Иакова добавили путь Camino Ruteno. Это решение было принято в ходе Генеральной ассамблеи Camino в Италии.

"Маршрут проходит через Чортков, Галич, Звенигород и завершается во Львове. Это более 360 км дороги через историю, культуру и общие европейские ценности", – рассказал мэр Львова.

Напомним, ранее в Тернопольской области разработали новый пешеходный маршрут для паломников. Известно, что он аналогом маршрута Путь святого Иакова, придуманного в Испании.