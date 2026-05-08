В паломнический путь Camino Ruteno официально добавили Львовщину
Путь Camino Ruteno был официально утвержден. Финальной точкой пути будет Львов
Об этом сообщил мэр Львова, передает RegioNews.
По словам Андрея Садового, в Европейскую федерацию путей святого Иакова добавили путь Camino Ruteno. Это решение было принято в ходе Генеральной ассамблеи Camino в Италии.
"Маршрут проходит через Чортков, Галич, Звенигород и завершается во Львове. Это более 360 км дороги через историю, культуру и общие европейские ценности", – рассказал мэр Львова.
Напомним, ранее в Тернопольской области разработали новый пешеходный маршрут для паломников. Известно, что он аналогом маршрута Путь святого Иакова, придуманного в Испании.
