В Днепропетровской области мужчины сделали бизнес не нелегального оружия

На Днепропетровщине разоблачили двух злоумышленников, торговавших оружием. Теперь им грозит заключение

В Каменском задержан 38-летний мужчина. Он продавал автомат АК-74, более сотни патронов калибра 5,45 мм и шести магазинов. Известно, что это оружие является огнестрельным, а боеприпасы боевыми.

В Нкополе задержан 28-летний мужчина, который продал автомата Калашникова и патроны к нему. Обоим задержанным сообщили о подозрении. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

