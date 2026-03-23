13:41  23 марта
Бригада "скорой" в заложниках: в Одессе мужчина угрожал медикам "отправкой на ноль"
12:55  23 марта
Чай с наркотиками: в Запорожье разоблачили масштабный наркобизнес
11:28  23 марта
Пробил крышу магазина и взорвался: детали инцидента в супермаркете Чернигова
UA | RU
UA | RU
23 марта 2026, 14:35

В Днепропетровской области мужчины сделали бизнес не нелегального оружия

23 марта 2026, 14:35
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

На Днепропетровщине разоблачили двух злоумышленников, торговавших оружием. Теперь им грозит заключение

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В Каменском задержан 38-летний мужчина. Он продавал автомат АК-74, более сотни патронов калибра 5,45 мм и шести магазинов. Известно, что это оружие является огнестрельным, а боеприпасы боевыми.

В Нкополе задержан 28-летний мужчина, который продал автомата Калашникова и патроны к нему. Обоим задержанным сообщили о подозрении. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Напомним, в прошлом году в Тернопольской области разоблачили организованную преступную группу, которая сбывала наркотики, оружие и боеприпасы. За совершенное участникам преступной группы грозит до 12 лет лишения свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
оружие Днепропетровская область полиция
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
1,5 миллиона на медицине: на Волыни на схеме разоблачили депутата
23 марта 2026, 17:45
В Украине будут жестче относиться к пропускам школы
23 марта 2026, 17:25
Подходит время и для открытия второго антирашистского фронта
23 марта 2026, 16:44
В Чехии подожгли завод, производивший тепловизоры для ВСУ
23 марта 2026, 16:36
Стало известно, когда в Киеве завершается отопительный сезон
23 марта 2026, 16:23
В Украине вынесли приговоры трем экспрокурорам, работавшим на оккупационную "прокуратуру" Крыма
23 марта 2026, 15:49
Как контролировать эмоции в разговоре: советы психологини
23 марта 2026, 15:39
СБУ разоблачила венгерского разведчика, управлявшего агентурной сетью на Закарпатье
23 марта 2026, 15:21
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
23 марта 2026, 15:20
ТЦК отказало в отсрочке: в Одессе суд встал на сторону военнообязанного
23 марта 2026, 14:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Все публикации »
Виталий Портников
Остап Дроздов
Валерий Пекар
Все блоги »