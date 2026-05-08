08 мая 2026, 19:52

Бывший судья и чиновник Минюста присвоили 5 квартир умерших в Киеве и Одессе

Фото: Офис Генерального прокурора
Правоохранители Киева обезвредили мощную преступную организацию, годами охотившуюся на недвижимость одиноких умерших граждан

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора. RegioNews .

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении шестерым участникам преступной организации, специализировавшейся на махинациях с недвижимостью.

Среди подозреваемых: бывший председатель одного из судов Киевщины, ранее обвиняемый в смертельном ДТП на блокпоста, руководитель подразделения Государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины, двое адвокатов и еще двое гражданских лиц.

По данным следствия, участники схемы выбирали квартиры умерших или длительно отсутствующих владельцев – такие объекты снижали риск быстрого разоблачения. На них изготовляли поддельные правоустанавливающие документы, вписывая подставных "должников", и параллельно составляли фиктивные договоры займа на миллионы гривен.

Подозреваемый судья обеспечивал нужные решения, а руководитель исполнительной службы – открытие производств и обращение о взыскании на квартиры.

В результате право собственности на недвижимость переходило к участникам преступной организации или связанным с ними лицам. В дальнейшем квартиры перепродавали третьим лицам, которые могли не знать об их преступном происхождении.

Следствие установило, что участники организации завладели пятью квартирами в Киеве и Одессе. Еще одну квартиру не успели присвоить, потому что схема была разоблачена.

Все участники сообщены о подозрении. Четверым из них инкриминируют участие в преступной организации, мошенничество, совершенное повторно преступной организацией в особо крупных размерах, а также оконченное покушение на мошенничество (ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 4, ч. 2 ст. 15, 2). 190 УК Украины). Два других подозреваются в создании преступной организации.

Подозреваемым избраны меры пресечения, в частности судьи – безальтернативное содержание под стражей.

В рамках производства проведены обыски в суде, подразделениях государственной исполнительной службы, у нотариусов, по местам жительства, работы и в автомобилях подозреваемых. Изъяты судебные дела, документы исполнительных производств и другие доказательства.

Напомним, что в Днепре разоблачили 39-летнего афериста . Он организовал схему продажи чужого жилья.

