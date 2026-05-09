Блогерша Даша Евтух призналась, в какую страну она эмигрировала

Блоггерша Даша Евтух не так давно удивила поклонников новостью о переезде из Украины. Теперь она рассказала, где будет жить

Даша Евтух призналась, что не выдержала постоянных тревог и стресса в Украине. Она отметила, что было ощущение, будто жизнь проходит мимо. Поэтому она решила вместе с дочерью переехать. Оказалось, теперь она будет жить в Греции.

"Здесь живут наши родственники: Фемиды братья, сестры, дяди, тети, бабушки и дедушки. У Фемиды здесь живут не меньше родственников, чем в Украине. Раньше друг друга мы видели по телефону и на фото. Встретили здесь нас очень тепло с искренностью и любовью. Доченьке очень нравится. Я уже начала учить греческий язык", - рассказала блогерша.

Напомним, что в начале апреля оккупанты атаковали Подольский район Полтавы. Муж блоггера Даши Евтух Александр Глазов сообщил, что пострадал ее дом. Он рассказал, что "прилет" был в частном секторе рядом.