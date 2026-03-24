На Одещині шахраї виманювали у військових гроші за елітні іномарки

Фото: Національна поліція

Правоохоронці викрили трьох чоловіків віком від 35 до 41 року, які організували схему незаконного заробітку

Про це повідомила поліція області.

Зазначається, що підозрювані розміщували на популярних інтернет-платформах оголошення про продаж елітних автомобілів за заниженими цінами, надсилали відео оглядів із відкритих джерел і переконували потенційних покупців у надійності угоди.

Військові, які погоджувалися перерахувати завдаток від 500 до 1,5 тис. доларів, втрачали гроші, а шахраї перераховували їх у готівку та розпоряджалися на власний розсуд.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів та в їхніх авто, вилучивши мобільні телефони, SIM-картки, банківські картки та гроші.

Трьом підозрюваним повідомлено про підозру за:

ч. 2 ст. 190 (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно);

ч. 2 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) КК України.

Суд обрав запобіжні заходи – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн грн.

Максимальне покарання за злочини – до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна. Слідство триває.

