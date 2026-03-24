13:35  24 березня
У Дніпрі 17-річний водій Tesla на величезній швидкості "влетів" в будівлю та авто
10:30  24 березня
На Харківщині двоє хлопців напали на поліцейських
08:38  24 березня
На Хмельниччині судитимуть банду "гастролерів" за розбій і грабежі
UA | RU
UA | RU
24 березня 2026, 14:54

На Одещині шахраї виманювали у військових гроші за елітні іномарки

Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили трьох чоловіків віком від 35 до 41 року, які організували схему незаконного заробітку

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що підозрювані розміщували на популярних інтернет-платформах оголошення про продаж елітних автомобілів за заниженими цінами, надсилали відео оглядів із відкритих джерел і переконували потенційних покупців у надійності угоди.

Військові, які погоджувалися перерахувати завдаток від 500 до 1,5 тис. доларів, втрачали гроші, а шахраї перераховували їх у готівку та розпоряджалися на власний розсуд.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів та в їхніх авто, вилучивши мобільні телефони, SIM-картки, банківські картки та гроші.

Трьом підозрюваним повідомлено про підозру за:

  • ч. 2 ст. 190 (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно);
  • ч. 2 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) КК України.

Суд обрав запобіжні заходи – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн грн.

Максимальне покарання за злочини – до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна. Слідство триває.

Нагадаємо, в Києві судитимуть ділків, які ошукали постачальників ЗСУ. Двох мешканців Волинської області віком 18 та 19 років, правоохоронці викрили наприкінці січня. Вони використовували бренд відомого українського виробника БпЛА та публікували в інтернеті оголошення про виготовлення дронів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
