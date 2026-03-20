В Черниговской области псевдобанкиры обчистили счет женщины

Об этом сообщает полиция Черниговской области.

23-летняя жительница Чернигова обратилась в полицию. Она рассказала, что ей позвонил по телефону неизвестный и представился работником банка. Он предложил повысить кредитный лимит причитающегося ей банковского счета якобы для сохранения средств.

Девушка доверилась аферисту. В результате она перевела на счет злоумышленников более 55 тысяч гривен. Правоохранители возбудили уголовное производство.

"Полицейские призывают жителей Черниговщины не передавать посторонним лицам никаких сведений о своих банковских картах и избегать операций по переводу денег на неизвестные счета. Представляясь сотрудниками банков, мошенники выпрашивают у потерпевших секретные данные и могут получить доступ к вашим счетам", - говорят правоохранители.

Напомним, ранее в Прикарпатье 55-летний мужчина стал жертвой аферистов. Это произошло, когда он искал подработку онлайн. Мужчина потерял 46 тыс. грн, сообщив мошенникам код из SMS при якобы трудоустройстве.